"Medici da reperire tassativamente e pronti a lavorare 12 ore": la strategia per le vaccinazioni in Lombardia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Medici da reperire "tassativamente" per effettuare "turni di 12 ore". Ecco la strategia della Regione Lombardia per sopperire alla carenza di sanitari per il piano vaccinale. Si preferisce sfruttare le poche persone disponibili, invece che risolvere un problema strutturale. La richiesta nella lettera del dottor Peter Assembergs, direttore dell'ospedale di Treviglio, è solo l'esempio emblematico di come viene gestita questa campagna di vaccinazioni anti Covid. La polemica Stato-Regione Lombardia per i vaccini E, come al solito, tra governo e Regione è partito lo scarica barile. L'accusa dell'Assessore alla Sanità Letizia Moratti: "Arcuri non ci manda il personale per vaccinare". La replica del Commissario: "È falso, abbiamo inviato 229 tra Medici, ...

