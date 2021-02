Mario Draghi alla ricerca del consigliere sanitario: Remuzzi è il candidato primario (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giuseppe Remuzzi è la scelta principale del primo ministro, Mario Draghi, per occupare il ruolo di consigliere sanitario. L’immunologo statunitense Anthony Stephen Fauci (Il Post)Il presidente del consiglio, Mario Draghi, predilige per la candidatura da consigliere sanitario il professore Giuseppe Remuzzi. L’idea è quella di avere entro il fine settimana una figura simile a quella ricoperta da Fauci negli Usa. La linea seguita dal presidente è quella presa anche dalla prima cancelliera tedesca, Angela Merkel, ossia, cercare di intervenire prima che il picco dei contagi torni a salire. Da palazzo Chigi si cerca una soluzione in fretta visto che, molto probabilmente, i contagi da ... Leggi su kronic (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giuseppeè la scelta principale del primo ministro,, per occupare il ruolo di. L’immunologo statunitense Anthony Stephen Fauci (Il Post)Il presidente del consiglio,, predilige per la candidatura dail professore Giuseppe. L’idea è quella di avere entro il fine settimana una figura simile a quella ricoperta da Fauci negli Usa. La linea seguita dal presidente è quella presa anche dprima cancelliera tedesca, Angela Merkel, ossia, cercare di intervenire prima che il picco dei contagi torni a salire. Da palazzo Chigi si cerca una soluzione in fretta visto che, molto probabilmente, i contagi da ...

