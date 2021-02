Mara Venier furiosa dopo la bufala sulla morte del marito | la reazione a La Vita in diretta

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ildi, Nicola Carraro, è stato vittima di una macabra fake news uscita in rete secondo cui sarebbe venuto precocemente a mancare. La conduttrice di Domenica In ha immediatamente smentito la notizia su Instagram informando quanti si sono preoccupati per la coppia che l’uomo aveva in effetti soltanto un mal di denti.imbufalita per la fake news su Nicola Carraro “Mioè vivo e sta benissimo (solo mal di denti!!!) ma che ca**o scrivete !!!!!vergognatevi!!!! Siete delle merdeeeeeeee!!!!!!Continuo a ricevere messaggi… #megratto #tacci vostra” La ziaè anche intervenuta a Laine a Alberto Matano, mal celando la rabbia per quanto accaduto, ha chiosato: “Io non ci ...

GiuseppeporroIt : Barbara D'Urso lancia una proposta a Mara Venier e si congratula con lei (VIDEO) #barbaradurso #maravenier - generacomplotti : RT @romatoday: Mara Venier e la bufala sulla morte del marito: “Un amico si è sentito male, lo hanno portato al pronto soccorso” https://t.… - carmelitavenier : Ah e comunque vada secondo me a Barbara dovrebbero lasciare #pomeriggio5 e magari a settembre dare la conduzione de… - SerieTvserie : Barbara d’Urso a Mara Venier: “Vieni a farti fare un’intervista da me” (video) - romatoday : Mara Venier e la bufala sulla morte del marito: “Un amico si è sentito male, lo hanno portato al pronto soccorso”… -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Il Fatto Quotidiano

. Silvio Berlusconi le fece una proposta allettante in concomitanza con la sua decisione di entrare in politica. Cosa ha risposto la presentatrice tv Il volto diè sicuramente ..., conoscete chi è la figlia? L'abbiamo vista in passato in molti programmi di televisione, oggi è una splendida mamma, è per tutti noi la Zia Nazionale, che con la sua verve ...Mara Venier in collegamento da Sanremo con Amadeus: le anticipazioni di Domenica In Il 28 febbraio a Domenica In la verace conduttrice Mara Venier farà un ...Durante l'ultima puntata di Pomeriggio 5 Barbara D'Urso dopo aver commentato la fake news che ha fatto infuriare Mara Venier ...