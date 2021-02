L’ingegnere che fa causa all’Accademia della Crusca per la parola “terrone”

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 26 febbraio 2021) “Una battaglia di civiltà” contro il termine “” usato solo come dispregiativo: è quella che ha ingaggiato Francesco, 59 anni, ingegnere salernitano di Mercato San Severino, con l’hobby di scrivere poesie, che non ha esitato per questo a portare in tribunale l’Accademia, la secolare istituzione fiorentina incaricata di custodire il ‘tesoro’lingua italiana di Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Giovanni Boccaccio. Con la sua azione legale Francesco, “orgoglioso del cognome” che porta da secoli la sua famiglia campana, riferisce il “Corriere Fiorentino”, chiede alladi cambiare la definizione di “” contemplando anche la sua accezione “positiva”, ovvero alla ricchezza terriera del Sud Italia. ...