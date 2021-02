Limbiate, addio al nostro ambasciatore; Bollate resta rossa, contagi in aumento | ANTEPRIMA (Di venerdì 26 febbraio 2021) La notizia di apertura di questo numero de Il Notiziario è dedicata alla tragica morte in un agguato dell’ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio, che era di Limbiate. Conosciuto e stimatissimo, un vero e proprio giovane prodigio, animato da spirito di solidarietà internazionale: grande il dolore nella sua città, che oggi e domani gli renderà td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Limbiate, addio al nostro ambasciatore; Bollate resta rossa, contagi in aumento ANTEPRIMA proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 26 febbraio 2021) La notizia di apertura di questo numero de Il Notiziario è dedicata alla tragica morte in un agguato dell’italiano in Congo, Luca Attanasio, che era di. Conosciuto e stimatissimo, un vero e proprio giovane prodigio, animato da spirito di solidarietà internazionale: grande il dolore nella sua città, che oggi e domani gli renderà td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articoloalinproviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Limbiate, addio al nostro ambasciatore; Bollate resta rossa, contagi in aumento | ANTEPRIMA - Notiziedi_it : Luca Attanasio, il feretro dell’ambasciatore a Limbiate dopo i funerali di Stato. Camera ardente e l’addio del paes… - Notiziedi_it : Luca Attanasio, il feretro dell’ambasciatore verso Limbiate dopo i funerali di Stato. Camera ardente e l’addio del… - LuciaLena2 : RT @FrancoScarsell2: Due uomini valorosi, l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, caduti per la Pace nel vile at… - axelvassallo : RT @FrancoScarsell2: Due uomini valorosi, l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, caduti per la Pace nel vile at… -