Le ultimissime sulle probabili formazioni di Verona-Juventus

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Al Bentegodi si sfidano Hellasper l’ultima delle tre partite di questo sabato di Serie A, valide per la 24a giornata.Juric ritrova Dawidowicz, ma andrà al massimo in panchina. Solito ballottaggio per la fascia sinistra tra Dimarco e Lazovic: il serbo sembra in leggero vantaggio. Veloso insidia Ilic per lo slot a centrocampo affianco a Tameze. In avanti pochi dubbi: Barak e Zaccagni alle spalle di Kevin Lasagna, ancora alla ricerca del primo gol con gli scaligeri.Per Pirlo prosegue l’emergenza, torna Rabiot dopo la squalifica ma per lo stesso motivo manca Danilo. Le solite assenze di Cuadrado, Bonucci e Chiellini, costringono il tecnico a una difesa a 3 formata da Demiral, De Ligt e Alex Sandro. In avanti ancora indisponibili Dybala e Morata, confermati dunque Cristiano Ronaldo e Kulusevski. Ecco lescelte ...