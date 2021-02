La Pupa e il Secchione e Viceversa, Luca Marini e Miryea Stabile vincono la seconda edizione (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Pupa e il Secchione e Viceversa, i vincitori sono Luca Marini e Miryea Stabile. Puntata di giovedì 25 febbraio 2021. (VIDEO) Ieri, giovedì 25 febbraio 2021, è andata in onda l’ultima puntata della seconda edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa, condotto quest’anno da Andrea Pucci, noto comico italiano. Dopo le classiche prove a cui si sono sottoposte le coppie in gara a fine puntata arriva il Bagno di Cultura, che ha visto scontrarsi le coppie Luca Marini e Miryea Stabile, contro Guidi e Stephanie. Le due coppie si sono sfidate per il titolo di vincitore e per il premio di ventimila euro. La sfida è stata molto combattuta ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lae il, i vincitori sono. Puntata di giovedì 25 febbraio 2021. (VIDEO) Ieri, giovedì 25 febbraio 2021, è andata in onda l’ultima puntata dellade Lae il, condotto quest’anno da Andrea Pucci, noto comico italiano. Dopo le classiche prove a cui si sono sottoposte le coppie in gara a fine puntata arriva il Bagno di Cultura, che ha visto scontrarsi le coppiee Miryea, contro Guidi e Stephanie. Le due coppie si sono sfidate per il titolo di vincitore e per il premio di ventimila euro. La sfida è stata molto combattuta ...

