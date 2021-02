La Caritas Ambrosiana ha tre volte più cibo per i poveri (grazie al Covid)

Leggi su agi

(Di venerdì 26 febbraio 2021) AGI - Tra le conseguenze, per lo più economicamente nefaste, del lockdown con le chiusure imposte a bar e ristoranti ce n'è anche una positiva. Piùinvenduto da donare aiche altrimenti finirebbe nella spazzatura. E' quanto emerge dal rapporto elaborato dall'area Povertà alimentare di. Rispetto al 2019 sono più che triplicate le eccedenze alimentari arrivate alla Caritas Ambrosiana dagli operatori dell'Ortomercato di Milano. Dall'ortomercato 53 tonnellate di frutta e verdura In seguito ai lockdown, con la ristorazione quasi ferma, grandi quantità di frutta e verdura sono rimaste sui banconi dei grossisti: parliamo di oltre 53 tonnellate che sarebbero state smaltite come rifiuto. E che invece sono state reimmesse nel circuito della solidarietàalla collaborazione con le aziende e ...