Juve | i convocati di Pirlo per il Verona Ronaldo e tre Primavera in attacco

La Juventus ha reso noto i convocati in vista della gara con il Verona di domani sera. Out gli infortunati Arthur, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Dybala e Morata più lo squalificato Danilo. Torna Rabiot dalla squalifica. presenti anche 5 giocatori dell'U23: Capellini (difensore centrale classe 2000), Peeters (mediano 1999), Rafia (centrocampista offensivo 1999), Aké (esterno 2001), Marques (punta centrale 2000). Questi i convocati: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Capellini.Centrocampisti: Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters.Attaccanti: Ronaldo, Rafia, Marques, Aké.

