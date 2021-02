(Di venerdì 26 febbraio 2021)potrebbe essereal, secondo gli ultimi rumor emersi online. Anton Logvinov, che ha correttamente rivelato l'arrivo diZero Dawn su PC lo scorso anno, ha recentemente accennato al fatto che l'imminente gioco open world di Guerilla sarà posticipato al. Non sono state fornite ulteriori informazioni. Considerato come l'attuale pandemia sta influenzando lo sviluppo nell'intera industria, non sorprende vederetra i giochi che non riusciranno a raggiungere le loro finestre di lancio nel 2021. Allo stesso tempo, però, Jim Ryan ha confermato che il gioco uscirà alla fine del 2021 questa settimana, quindi la notizia del rinvio deve essere presa con la ...

zazoomblog : Horizon Forbidden West verrà rinviato al 2022 - #Horizon #Forbidden #verrà #rinviato - Eurogamer_it : Bisognerà attendere fino al 2022 per #HorizonForbiddenWest? - spaziogames : Secondo l'insider che anticipò l'arrivo di Zero Dawn su PC, Horizon: Forbidden West sarebbe tra i possibili rinvii… - CharmiCookie : Io ho solo una domanda...DOVE CASPITA È IL TRAILER DI HORIZON FORBIDDEN WEST MIO DIOO - poj3ssi : Io che aspettavo novità su Horizon Forbidden West o Gta6 #StateofPlay -

Ultime Notizie dalla rete : Horizon Forbidden

Everyeye Videogiochi

... ma vi diciamo subito che nel corso dei 30 minuti non c'è stato spazio per uno dei titoli più attesi dagli utenti Sony:West , secondo capitolo dell'avventura di Aloy attesa per ...... Raganarok (che resta ancora previsto per il 2021, nonostante rumor poco rassicuranti in merito) e si attendono notizie anche per quanto riguardaWest. Probabile anche un nuovo ...Horizon Forbidden West potrebbe essere rinviato al 2022, secondo gli ultimi rumor emersi online. Anton Logvinov, che ha correttamente rivelato l'arrivo di Horizon Zero Dawn su PC lo scorso anno, ha re ...Il leaker che aveva svelato per primo Horizon: Zero Dawn per PC si dice certo che Forbidden West non arriverà nel 2021.