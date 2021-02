Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli esplode di gioia: la lieta notizia del fratello Giulio (Di sabato 27 febbraio 2021) Al Grande fratello Vip è in arrivo per Pierpaolo Pretelli una notizia sconvolgente. La visita inaspettata del fratello Giulio è anche l’occasione per mettere al corrente il concorrente di un vero e proprio stravolgimento in famiglia. “Diventerai zio“, il lieto annuncio del fratello, che lascia di sasso Pierpaolo per poi esplodere di gioia. Un messaggio per Pierpaolo A distanza di tre giorni dalla finale, le sorprese al Grande fratello Vip non si esauriscono mai. Nella puntata di questa sera, ovvero l’attesa semifinale, è in arrivo una sorpresa inattesa per uno dei concorrenti: ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 27 febbraio 2021) AlVip è in arrivo perunasconvolgente. La visita inaspettata delè anche l’occasione per mettere al corrente il concorrente di un vero e proprio stravolgimento in famiglia. “Diventerai zio“, il lieto annuncio del, che lascia di sassoper poire di. Un messaggio perA distanza di tre giorni dalla finale, le sorprese alVip non si esauriscono mai. Nella puntata di questa sera, ovvero l’attesa semifinale, è in arrivo una sorpresa inattesa per uno dei concorrenti: ...

CarloCalenda : Io ho “elogiato” la decisione di concentrare i vaccini in un’area se esplode un focolaio. Ho espresso un’opinione s… - QuiMediaset_it : Siete pronti per la semifinale di #GFVIP? In prima serata su #Canale5 @GrandeFratello - Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - Erika88517815 : RT @anna_attolico: Dayane e Rosalinda sono Brooke Logan e Ridge Forrester del Grande Fratello #GFvip - victimofmyfeels : La più grande disgrazia di questo grande fratello è stato Alfonso Signorini AND YOU CAN’T CHANGE MY MIND. #sovip #tzvip -