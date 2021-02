Governo, Draghi nomina Curcio capo Protezione civile (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato Fabrizio Curcio capo Dipartimento della Protezione civile. Ad Angelo Borrelli i ringraziamenti per l’impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni. Si legge in una nota di Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario, hato FabrizioDipartimento della. Ad Angelo Borrelli i ringraziamenti per l’impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni. Si legge in una nota di Palazzo Chigi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

petergomezblog : Decreto Ristori 5 al palo: il governo Draghi non ha ancora pronto il testo dopo le settimane perse per la crisi pro… - ivanscalfarotto : Onorato di poter servire il Paese nel governo presieduto da Mario #Draghi , in un ministero chiave come quello dell… - agorarai : 'Con la nomina dei sottosegretari dobbiamo seppellire la definizione di governo dei competenti. In realtà Draghi ha… - scivolettoc : RT @repubblica: Senato, le ex-grilline Paola Nugnes ed Elena Fattori aderiscono a sinistra italiana: Le due senatrici avevano già votato no… - Cerrezio_FC : @borghi_claudio Ottimo. Alla faccia di chi ancora sostiene che quello di Draghi sia un governo di sinistra -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi Toninelli: "Draghi lontano dal Movimento 5 Stelle"/ "Conte nostro leader? Lo vorrei" Sul governo Draghi : "C'è una continuità col governo precedente come la divisione in zone dell'Italia. La lotta ha il covid ha una impostazione scientifica, e toccherà a Draghi decidere se ritardare ...

Cencelli: "Il Manuale non muore mai". Ecco spiegati i sottosegretari del governo Draghi E alla fine, anche il governo Draghi si avvale del classico Manuale Cencelli : slot dei sottosegretari assegnati agli esponenti dei singoli partiti in proporzione al loro peso in parlamento. 'Mentre per la squadra dei ...

I partiti che hanno guadagnato consenso con il governo Draghi AGI - Agenzia Giornalistica Italia Serracchiani: “Pd, partito custode delle istituzioni” “Sono convinta che il Pd non può rinunciare alla sua anima di partito custode delle istituzioni e che il suo spirito di servizio sia ...

Lavoro: Miccoli, 'bene Orlando, riforma ammortizzatori priorità governo' Roma, 26 feb. Adnkronos) – "Fa bene il Ministro del Lavoro Andrea Orlando ad accelerare sulla riforma degli ammortizzatori sociali convocando di nuovo il tavolo con le forze sociali per presentare un ...

