Gli utenti di Twitter potranno creare contenuti a pagamento per i propri followers (Di venerdì 26 febbraio 2021) Per aggiungere un altro capitolo all’elenco come stanno cambiando i social network, ecco arrivare una grande novità che potrebbe essere molto interessante per tutti quegli utenti che cercano di ritagliarsi una propria nicchia su Twitter. Il social network di Jack Dorsey, da questo punto di vista, è rimasto un po’ indietro rispetto agli altri suoi competitors. Per questo motivo, ha proposto – nel corso di una riunione con gli investitori che si è tenuta nel corso del pomeriggio del 25 febbraio – alcune nuove funzionalità, tra cui una denominata Super Follows. LEGGI ANCHE > Hanno fatto disinformazione sulle elezioni Usa anche su TikTok Cos’è Super Follows La sensazione è che Twitter voglia diventare, in qualche modo, una sorta di piattaforma per creators, un po’ come lo sono Patreon, un po’ com’è Clubhouse. L’idea, ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Per aggiungere un altro capitolo all’elenco come stanno cambiando i social network, ecco arrivare una grande novità che potrebbe essere molto interessante per tutti quegliche cercano di ritagliarsi unaa nicchia su. Il social network di Jack Dorsey, da questo punto di vista, è rimasto un po’ indietro rispetto agli altri suoi competitors. Per questo motivo, ha proposto – nel corso di una riunione con gli investitori che si è tenuta nel corso del pomeriggio del 25 febbraio – alcune nuove funzionalità, tra cui una denominata Super Follows. LEGGI ANCHE > Hanno fatto disinformazione sulle elezioni Usa anche su TikTok Cos’è Super Follows La sensazione è chevoglia diventare, in qualche modo, una sorta di piattaforma per creators, un po’ come lo sono Patreon, un po’ com’è Clubhouse. L’idea, ...

eteria_cloud : #Alexa #Skills x #sicurezza: Il sistema di interazione dell’#assistentevocale di #Amazon con altre #app apre degli… - fnapolisempre83 : RT @monelloevoluto: @fnapolisempre83 Poi ci hanno raccontaro che fu sarri a non far giocare Zapata, nonostante le dichiarazioni del calciat… - monelloevoluto : @fnapolisempre83 Poi ci hanno raccontaro che fu sarri a non far giocare Zapata, nonostante le dichiarazioni del cal… - VediamociChiara : Tra gli articoli più degli ultimi giorni vogliamo segnalare - PappiPauli : RT @JasmineMarchesa: BergamoSex 2020 la Marchesa e la Duchessa sul palco??, tutti gli show li potete rivedere su -