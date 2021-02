Giulia Salemi, l’amara confessione sull’ex fidanzato: “Relazione tossica” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Giulia Salemi è stata ospite a Verissimo in cui ha palato della sua vita prima e dopo il Gf Vip: l’amara confessione sull’ex fidanzato. Giulia Salemi domani sarà ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin in cui ha avuto modo di parlare a cuore aperto della sua vita, che necessariamente ha avuto un “prima” Leggi su youmovies (Di venerdì 26 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è stata ospite a Verissimo in cui ha palato della sua vita prima e dopo il Gf Vip:domani sarà ospite a Verissimo nel salotto di Silvia Toffanin in cui ha avuto modo di parlare a cuore aperto della sua vita, che necessariamente ha avuto un “prima”

