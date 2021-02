GF Vip | Rosalinda e la lettera d' addio | le parole per Dayane

(Di venerdì 26 febbraio 2021)Cannavò è al televoto con Stefania Orlando. L'attrice ha scritto unad'per i suoi compagni d'avventura e ha riservato qualche parola anche all'amica/nemicaMello. GF Vip,: lad'Al televoto con Stefania Orlando,Cannavò potrebbe abbandonare il GF Vip ad un passo dalla finale. E' probabile che l'attrice lasci la Casa nel corso della semifinale: stando ai sondaggi web, infatti, la sua rivale sembra la concorrente preferita. Per salutare i suoi compagni d'avventura,ha scritto unad'. Ha citato tutti i "Vipponi" che sono rimasti in gioco con lei fino a questo punto, non dimenticando l'amica/nemica ...

trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra scredita la storia tra Rosalinda e Andrea Zenga a #noneladurso: 'strategia' - GossipItalia3 : “GF Vip”, Rosalinda Cannavò distrutta: «Ho scritto una lettera», il cerchio si chiude con Dayane Mello… - blogtivvu : #GFVip, Rosalinda Cannavò scrive una lettera d’addio agli altri concorrenti: ecco il suo contenuto – VIDEO… - CheDonnait : Rosalinda, prima della diretta, scrive una lettera ai suoi compagni di viaggio e non poteva mancare una menzione pe… - ElisaDiGiacomo : GF Vip: Rosalinda ha deciso di scrivere una lettera di ringraziamento ai 'vipponi' -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Rosalinda

...la semifinale del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e la sfida in primo piano è quella tra Stefania Orlando eCannavò , entrambe a rischio eliminazione. Grande Fratello: ...Questa sera su Canale 5 andrà in onda la penultima emozionante puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini. In attesa della finale, in programma lunedì 1º ......l’attrice ha fatto una strana battuta che lascia pensare di nuovo a quel momento storico di questo Grande Fratello Vip 2020. Quando eravamo ancora all’inizio del programma e Rosalinda era ancora Adua ...Penultimo appuntamento con Grande Fratello Vip. La semifinale di stasera, venerdì 26 febbraio, si preannuncia ricca di colpi di scena.