Future USA, contrastati in attesa di Wall Street (Di venerdì 26 febbraio 2021) (Teleborsa) – I Future sugli indici a stelle e strisce si muovono con cautela lasciando presagire una partenza prudente per la borsa di Wall Street, tra meno di mezz'ora. Intanto crescono le spese delle famiglie americane a gennaio, in scia alla crescita dei redditi oltre le aspettative. A condizionare il sentiment degli investitori ancora una volta i timori di un brusco ritorno dell'inflazione negli USA. I timori sono stati riacutizzati dal trend dei tassi dei Treasuries decennali, che ieri sono schizzati al record dal 14 febbraio del 2020. Il contratto sul Dow Jones lima lo 0,16% a 31.318 punti, quello sullo S&P 500 guadagna lo 0,30% a 3.839 punti, mentre il Nasdaq sale dello 0,85% a 12.945 punti, con i titoli tecnologici ancora oggetto di vendite.

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Future USA, contrastati in attesa di Wall Street Il Messaggero Camera Usa vicina ad approvare piano Covid da 1.900 miliardi di Biden WASHINGTON (Reuters) - La Camera dei Rappresentanti statunitense, a maggioranza democratica, punta ad approvare il piano di aiuti da 1.900 miliardi di dollari del presidente Joe Biden oggi, in quella ...

Futures Usa virano al rialzo prima dell’apertura a Wall Street I futures sulla Borsa Usa sono incerti prima dell’apertura delle contrattazioni a Wall Street ma in recupero rispetto alla mattinata. Il future sull’indice S&P500 avanza dello 0,15% mentre quello sul ...

WASHINGTON (Reuters) - La Camera dei Rappresentanti statunitense, a maggioranza democratica, punta ad approvare il piano di aiuti da 1.900 miliardi di dollari del presidente Joe Biden oggi, in quella ...