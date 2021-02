Franceschini: in zona gialla riapertura di teatri e cinema dal 27 marzo (Di venerdì 26 febbraio 2021) 'Il confronto con il Cts e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in zona gialla, la riapertura dei teatri e cinema dal 27 marzo, Giornata mondiale del teatro, e l'accesso ai ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 26 febbraio 2021) 'Il confronto con il Cts e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire, in, ladeidal 27, Giornata mondiale del teatro, e l'accesso ai ...

SkyTG24 : Covid, Franceschini: 'Cinema e teatri verso la riapertura in zona gialla dal 27/3'. Ecco come - fanpage : Cinema e teatri riapriranno il 27 marzo in #zonagialla: l'annuncio del Ministro Franceschini - gionatarusso : RT @fanpage: Cinema e teatri riapriranno il 27 marzo in #zonagialla: l'annuncio del Ministro Franceschini - makiri_musica : RT @Italia_Notizie: Cinema e teatri, Franceschini: 'Il Cts dà via libera alla riapertura in zona gialla dal 27 marzo' - Italia_Notizie : Cinema e teatri, Franceschini: 'Il Cts dà via libera alla riapertura in zona gialla dal 27 marzo' -