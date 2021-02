Frana sulla Costiera, il Codacons di nuovo all’attacco: esposto a Prefetto, Comune di Salerno e Provincia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Codacons Campania torna sulla Frana lungo la strada Provinciale che determina la chiusura dell’arteria che collega Salerno a Vietri Sul Mare e all’intera Costiera. “Si rischia il caos” afferma l’avvocato Pierluigi Morena, dell’ufficio legale dell’Associazione “per le inefficienze della Pubblica amministrazione”. “In un atto inviato al Prefetto, al Comune di Salerno e alla Provincia” continua il legale “abbiamo denunciato tre cose gravi: l’insufficienza della segnaletica installata; la mancanza di qualsiasi informazione sul cronogramma lavori e sul ripristino, almeno parziale, della viabilità; ripristino immediato della sospensione dell’esenzione, per fasce orarie, dei pedaggi al ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIlCampania tornalungo la stradale che determina la chiusura dell’arteria che collegaa Vietri Sul Mare e all’intera. “Si rischia il caos” afferma l’avvocato Pierluigi Morena, dell’ufficio legale dell’Associazione “per le inefficienze della Pubblica amministrazione”. “In un atto inviato al, aldie alla” continua il legale “abbiamo denunciato tre cose gravi: l’insufficienza della segnaletica installata; la mancanza di qualsiasi informazione sul cronogramma lavori e sul ripristino, almeno parziale, della viabilità; ripristino immediato della sospensione dell’esenzione, per fasce orarie, dei pedaggi al ...

