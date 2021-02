È arrivato il nuovo numero di Linkiesta Paper (ordinalo qui, arriva in due giorni) (Di venerdì 26 febbraio 2021) In edicola a Milano e a Roma dal 4 marzo, oppure ordinabile qui, il nuovo super numero de Linkiesta Paper Marzo 2021 questa volta ha cinque dorsiben : Linkiesta, Europea, Greenkiesta, Gastronomika e Il lavoro che verrà. C”è un inserto speciale su Alexei Navalny, un graphic novel di Giovanni Nardone, l’anticipazione del nuovo libro di Guia Soncini “L’era della suscettibilità” e la recensione di Luca Bizzarri. Linkiesta Paper, 32 pagine, è stato disegnato da Giovanni Cavalleri e Francesca Pignataro. Costa dieci euro, più quattro di spedizione. Le spedizioni partiranno lunedì 1 marzo (e arriverrano entro due giorni, con corriere tracciato). ordinalo qui. L'articolo proviene da Linkiesta.it. Leggi su linkiesta (Di venerdì 26 febbraio 2021) In edicola a Milano e a Roma dal 4 marzo, oppure ordinabile qui, ilsuperdeMarzo 2021 questa volta ha cinque dorsiben :, Europea, Greenkiesta, Gastronomika e Il lavoro che verrà. C”è un inserto speciale su Alexei Navalny, un graphic novel di Giovanni Nardone, l’anticipazione dellibro di Guia Soncini “L’era della suscettibilità” e la recensione di Luca Bizzarri., 32 pagine, è stato disegnato da Giovanni Cavalleri e Francesca Pignataro. Costa dieci euro, più quattro di spedizione. Le spedizioni partiranno lunedì 1 marzo (e arriverrano entro due, con corriere tracciato).qui. L'articolo proviene da.it.

mirta_la_mala : RT @christianrocca: Cinque dorsi! È arrivato il nuovo numero di Linkiesta Paper (ordinalo qui, arriva in due giorni) - christianrocca : Cinque dorsi! È arrivato il nuovo numero di Linkiesta Paper (ordinalo qui, arriva in due giorni) - papervaly : bi panic sono innamorata di una ragazza del mio corso ma oggi è arrivato uno nuovo e mi sono innamorata pure di lui - corsedimoto : MOTOGP - Marc #Marquez al ritorno in #MotoGP troverà un nuovo compagno di box arrivato con l'obiettivo di affermars… - andrewsword2 : RT @notinthisway: Appena svegliato di soprassalto con un incubo: nuovo professore di italiano, suo primo giorno. Appena arrivato mi chiede… -