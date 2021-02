Davvero Emma Watson lascia il cinema per amore? Ecco la sua risposta (Di venerdì 26 febbraio 2021) La notizia ha fatto il giro del mondo in pochissime ore. Emma Watson si ritira dal mondo del cinema. Basta film. La sua carriera da attrice non esisterà più. Una scelta presa dopo essersi innamorata. Tutto per stare il più possibile con Leo Robinton. Ma siamo sicuri che le cose stiano proprio così? LEGGI QUI TUTTE LE NOTIZIE SU Emma Emma Watson lascia il cinema Tutto è nato da un articolo pubblicato sull’edizione online del Daily Mail. «Emma Watson è andata “in letargo” secondo il suo agente. Che sembra proprio essere un modo di dire da mondo del cinema che significa “ha smesso di recitare”», scrive la giornalista Charlotte Griffiths. «Posso rivelare che la star di Harry Potter, famosa da quando aveva ... Leggi su amica (Di venerdì 26 febbraio 2021) La notizia ha fatto il giro del mondo in pochissime ore.si ritira dal mondo del. Basta film. La sua carriera da attrice non esisterà più. Una scelta presa dopo essersi innamorata. Tutto per stare il più possibile con Leo Robinton. Ma siamo sicuri che le cose stiano proprio così? LEGGI QUI TUTTE LE NOTIZIE SUilTutto è nato da un articolo pubblicato sull’edizione online del Daily Mail. «è andata “in letargo” secondo il suo agente. Che sembra proprio essere un modo di dire da mondo delche significa “ha smesso di recitare”», scrive la giornalista Charlotte Griffiths. «Posso rivelare che la star di Harry Potter, famosa da quando aveva ...

