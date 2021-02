Crisi Covid, l'urlo del mondo dello sport davanti al Franchi: 'Vi siete dimenticati di noi' (Di sabato 27 febbraio 2021) A Firenze sono circa 2.000 le lavoratrici e i lavoratori che operano nel settore sportivo con contratti di collaborazione sportiva o come liberi professionisti a partita iva, oltre mezzo milione in ... Leggi su firenzetoday (Di sabato 27 febbraio 2021) A Firenze sono circa 2.000 le lavoratrici e i lavoratori che operano nel settoreivo con contratti di collaborazioneiva o come liberi professionisti a partita iva, oltre mezzo milione in ...

