Bozza nuovo Dpcm, le nuove regole sino al 6 aprile: tutte le novità (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il premier Mario Draghi è pronto a firmare il suo primo Dpcm per fronteggiare l'emergenza da Coronavirus in Italia. Nelle ultime ore è stata diffusa la Bozza del nuovo decreto che entrerà in vigore dal 6 marzo e dovrebbe durare sino al 6 aprile. Ecco le principali novità anticipate dal documento. In zona rossa barbieri e parrucchieri resteranno chiusi. Le scuole superiori resteranno aperte e almeno il 50% delle ore verrà svolto in presenza. Non è ancora noto se i parametri per il cambio di zona di colore diventeranno più stringenti e con quali parametri. I musei riapriranno dal 27 marzo, ma con necessaria prenotazione online. Bar e ristoranti resteranno chiusi per il servizio ai tavoli dopo le 18. Stop a sale giochi, sale scommesse e parchi divertimento. Salta di fatto la stagione ...

