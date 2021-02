Boxe | Ryan Garcia incontrerà Haney?

Leggi su italiasera

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Giovedì, il promotore di Devin, Eddie Hearn, è intervenuto in un intervista achiedendo di organizzare una sfida tra i due campioni. Hearn ha detto ache se non riesce a ottenere i grandi match che vuole contro Gervonta ‘Tank’ Davis o Manny Pacquiao, deve affrontare. In risposta,ha detto a Hearn che non è assolutamente interessato ad affrontare il campione dei pesi leggeri WBC(25-0, 15 KO) perché non ha combattuto con nessuno di rilevante durante la sua carriera, e non si è dimostrato valido quando avrebbe dovuto.dice che il suo prossimo avversario sarà annunciato presto, ma non dice chi avrà di fronte. Avrebbe dovuto essere Tank Davis, ma poisi è allontanato stupidamente da quella ...