Arriva il nuovo Dpcm, riaprono cinema e musei: c’è il via libera del Cts: la data (Di venerdì 26 febbraio 2021) I cinema e i teatri potranno riaprire in zona gialla dal prossimo 27 marzo secondo quanto confermato dal ministro per i Beni culturali Dario Franceschini. “Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire alle località in zona gialla, di riaprire teatri e cinema dal 27 marzo, Giornata mondiale del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ie i teatri potranno riaprire in zona gialla dal prossimo 27 marzo secondo quanto confermato dal ministro per i Beni culturali Dario Franceschini. “Il confronto con il CTS e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno consentire alle località in zona gialla, di riaprire teatri edal 27 marzo, Giornata mondiale del L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

DisneyStudiosIT : La nuova avventura Disney e Pixar arriva quest'estate. Domani non perdere il nuovo trailer! #Luca - Einaudieditore : Di tutte le cose che le donne fanno nel mondo, parlare continua a essere la più sovversiva. Il 2 marzo arriva in l… - LaGazzettaWeb : Arriva a S. Giovanni Rotondo nuovo ambulatorio per malattie non diagnostiche - KUzumaki50 : Un nuovo banner arriva su SAO MD!!! #saomd - musicclubit : I Dinosaur Jr. tornano con il nuovo album ‘Sweep It Into Space’, in uscita per Jagjaguwar e anticipato dal singolo… -