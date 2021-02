Arancioni da lunedì Piemonte, Lombardia e Marche. Molise e Basilicata in zona rossa. La Liguria torna gialla (Di venerdì 26 febbraio 2021) La Lombardia diventa zona arancione da lunedì primo marzo, insieme a Piemonte e Marche, mentre Molise e Basilicata diventeranno zone rosse. torna gialla, invece, la Liguria. E’ quanto ha deciso il ministro della Salute, Roberto Speranza, che nelle prossime ore firmerà le relative ordinanze alla luce dei dati emersi dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute (leggi l’articolo). “Mi ha appena chiamato il ministro della Salute, Roberto Speranza – ha confermato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana -, per comunicare che da lunedì prossimo, 1 marzo, la Lombardia sarà in fascia arancione. Prendiamo atto della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 26 febbraio 2021) Ladiventaarancione daprimo marzo, insieme a, mentrediventeranno zone rosse., invece, la. E’ quanto ha deciso il ministro della Salute, Roberto Speranza, che nelle prossime ore firmerà le relative ordinanze alla luce dei dati emersi dal monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero della Salute (leggi l’articolo). “Mi ha appena chiamato il ministro della Salute, Roberto Speranza – ha confermato il governatore della, Attilio Fontana -, per comunicare che daprossimo, 1 marzo, lasarà in fascia arancione. Prendiamo atto della ...

