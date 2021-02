Accusato di violenza sessuale sulle ginnaste | si uccide l’allenatore della nazionale Usa video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 26 febbraio 2021) L’ex allenatoresquadrastatunitense di ginnastica John Geddert,di violenze fisiche e psicologiche dalle sue, si è suicidato. Il corpo dell’uomo è stato trovato esanime in un’area di sosta. Nei prossimi giorni Geddert avrebbe dovuto comparire in un tribunalecontea di Eaton. Chi era John Geddert Geddert eradi una serie di crimini, tra cui, traffico di esseri umani e organizzazione criminale. Era stato coinvolto nello scandalo che ha portato alla condanna a 60 anni per molestie di Larry Nassar, ex medico sportivoMichigan State University e. Avrebbe dovuto costituirsi giovedì pomeriggio, ma non si è presentato, ...