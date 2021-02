A un anno dallo scoppio della pandemia la politica alza definitivamente bandiera bianca

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiE’ passato poco più di undall’individuazione del paziente zero in Italia. Da quel giorno la vita, così come l’avevamo conosciuta, ha subito una radicale trasformazione. Ormai, nostro malgrado, abbiamo imparato a convivere con la parziale compressione di libertà minime. Ciò che ‘prima’ era nient’altro che un gesto semplice ed essenziale, oggi si tramuta in un attentato potenziale alla salute di se stessi e degli altri. Il riequilibrio complessivo del nostro stare al mondo era comunque ancorato alla possibilità che la fasecosiddetta ‘emergenza’ fosse destinata a consumarsi in un arco temporale definito. In virtù di ciò anche la limitazione di principi essenziali alla tenuta‘democrazia occidentale’ è sembrata un ragionevole compromesso. Lae le istituzioni ...