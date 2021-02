**A.Saudita: Casa Bianca, oggi la pubblicazione del rapporto Khashoggi** (Di venerdì 26 febbraio 2021) Washington, 26 feb. (Adnkronos) - Il direttore dell'intelligence nazionale, Avril Haines, pubblicherà oggi il rapporto sull'uccisione di Jamal Kashoggi, il giornalista Saudita della cui morte viene considerato mandante il principe ereditario Mohammed bin Salman. Lo ha reso noto la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, ore dopo la telefonata tra il presidente Joe Biden e re Salman dell'Arabia Saudita, padre di 'Mbs'. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Washington, 26 feb. (Adnkronos) - Il direttore dell'intelligence nazionale, Avril Haines, pubblicheràilsull'uccisione di Jamal Kash, il giornalistadella cui morte viene considerato mandante il principe ereditario Mohammed bin Salman. Lo ha reso noto la portavoce della, Jen Psaki, ore dopo la telefonata tra il presidente Joe Biden e re Salman dell'Arabia, padre di 'Mbs'.

