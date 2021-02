Verso la Milano Digital Week 2021 | l’arte che ripensa il mondo | secondo Umberto Angelini

Leggi su wired

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Dal 2018è direttore artistico del Teatro della Triennale di, uno spazio che, all’interno di una delle istituzioni principali in Italia per quanto riguardae il design, propone una programmazione innovativa e multisciplinare dedicata a performance, teatro, danza e musica. Un’offerta che, fedele ai suoi principi di ricerca, sperimentazione e innovazione, ha saputo adattarsi anche all’emergenza imposta dal coronavirus,ndo in formae alcuni appuntamenti data la chiusura dei luoghi di aggregazione culturale. La tecnologia come opportunità per tenere vivae la cultura, quindi, ma anche come strumento per portare ulteriore innovazione e sperimentazione nei linguaggi e nei temi: di questo parlerà...