Versius | il robot a misura di piccoli e grandi ospedali

Ultime Notizie dalla rete : Versius robot

Agenzia ANSA

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Bergamo: presentazione di '',per la rivoluzione della chirurgia 4.0. Ore 11,30. Presso Carlo Bianchi srl, via A. Depretis, 11. http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.Digitalizzazione, upskiling dei professionisti e abbattimento dei costi guidano la nuova frontiera dell’ospedalizzazione. e in sala operatoria entra versius, il robot di ultima generazione per la chir ...Certificazione ISO 9001. I "processi di Produzione, distribuzione e pubblicazione di notizie giornalistiche in formato multimediale, servizi di informazione e comunicazione giorna ...