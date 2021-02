Ultime Notizie Roma del 25-02-2021 ore 11:10 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il nuovo dpcm anti-covid entra in vigore dal 6 marzo al 6 aprile dopo Pasqua lo ha annunciato il ministro della Salute speranza sottolineando che non ci sono le condizioni piede mio logiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia Siamo all’ultimo miglio vediamo la luce in fondo al tunnel non possiamo abbassare la guardia sia la proposta di un portavoce unico del comitato tecnico-scientifico impegno per congrui Ristori astrazeneca Promette che consegnerà oltre 5 kg entro marzo e punta a 20 milioni di dosi per il secondo trimestre i nuovi positivi sono 16424 le vittime 318 moderna consegnato delle doti del suo candidato vaccino specifico contro la variante sudafricana del covid intanto l’azienda ha annunciato anche ulteriori investimenti per aumentare la ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 febbraio 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il nuovo dpcm anti-covid entra in vigore dal 6 marzo al 6 aprile dopo Pasqua lo ha annunciato il ministro della Salute speranza sottolineando che non ci sono le condizioni piede mio logiche per abbassare le misure di contrasto alla pandemia Siamo all’ultimo miglio vediamo la luce in fondo al tunnel non possiamo abbassare la guardia sia la proposta di un portavoce unico del comitato tecnico-scientifico impegno per congrui Ristori astrazeneca Promette che consegnerà oltre 5 kg entro marzo e punta a 20 milioni di dosi per il secondo trimestre i nuovi positivi sono 16424 le vittime 318 moderna consegnato delle doti del suo candidato vaccino specifico contro la variante sudafricana del covid intanto l’azienda ha annunciato anche ulteriori investimenti per aumentare la ...

fanpage : Infettivologo Andreoni: “Il virus circola in maniera incontrollata e si stanno diffondendo le varianti” - fanpage : L’Abruzzo alle prese con la terza ondata, variante inglese è 70% dei positivi - sole24ore : Cnr: con le varianti del #covid un metro di distanza non basta più, servono 1,4 metri - PianetaMilan : #Donnarumma, gli auguri del #Milan: 'Come passa il tempo...' (Video) - PianetaMilan : #Amoruso: '#Milan? Non è pronto a vincere subito, ma...' | News -