Tg Politico Parlamentare, edizione del 25 febbraio 2021

Di nuovo Matteo Salvini contro il suo governo. Il segretario della Lega attacca questa mattina sulle restrizioni annunciate dal ministro Roberto Speranza, definendo "irrispettoso per gli italiani parlare già oggi di una Pasqua chiusi in casa". Salvini insiste nel chiedere la riapertura di quelle "attività economiche e sociali che non comportano alcun rischio". Una posizione che non piace agli alleati. "Salvini continua a sbagliare e rischia di portare fuori strada l'Italia", dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti, che invita a risolvere i problemi, non a cavalcarli. Intanto il governo è al lavoro per una graduale riapertura dei luoghi di cultura a partire da marzo.

