Tempesta d’amore | anticipazioni 26 febbraio | Andrè e Linda ritrovano un buon feeling

Leggi su pianetadonne.blog

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Domani 26, andrà in onda, una nuova puntata dell’amatissima soap opera di origine tedesca,, che ogni settimana continua a regalare ai suoi fedeli telespettatori grandissime emozioni. Cosa riserverà il nuovo appuntamento preserale, che come di consueto andrà in onda su Rete 4, scopriamolo insieme. Tramanuova puntata del 26: il riavvicinamento tra André eLerelative alla puntata diche andrà in onda domani, venerdì 26, raccontano che Tim temerà di non poter più giocare a polo, lo sport che ama. Nel frattempo,si riavvicineranno nuovamente, cucinando insieme ...