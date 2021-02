(Di giovedì 25 febbraio 2021)su2, alle 21:15, va in, il thriller diretto nel 2016 da M. Night Shyamalan, cona la regina degli scacchi-Joy.su2 alle ore 21:15 tornano-Joy in, l'horror-thriller diretto dal regista M. Night Shyamalan nel 2016, ispirato alla vicenda del criminale Billy Milligan. Kevin (), un uomo con almeno 23 diverse personalità, viene spinto a rapire tre adolescenti. Mentre le ragazze sono tenute prigioniere segregate in uno scantinato, la ventiquattresima personalità chiamata la Bestia, quella a cui ...

LuciaMosca1 : (Il film horror stasera in TV: 'Split' giovedì 25 febbraio 2021) Segui su: La Notizia - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Split: il film con James McAvoy e Anya Taylor-Joy in onda stasera su Italia 2 - TeleConsiglio : Voglia di provare paura autentica (ma di quelle che poi passano?). Eccoci qui con il maestro del genere, ovvero M.… - Levrieromomoro1 : RT @VigilanzaT: Film Tv giovedì 25 febbraio: Blackhat, Notorius, La guerra dei mondi, Split - VigilanzaT : Film Tv giovedì 25 febbraio: Blackhat, Notorius, La guerra dei mondi, Split -

Ultime Notizie dalla rete : Split film

FilmPost.it

: Nuovo trailer italiano del- HD Trama del: La vicenda è ambientata a Filadelfia, dove, nel parcheggio di un fast food, Dennis rapisce tre studentesse in pieno giorno. Le tre ...... tra cui:- processing che permette alle ottimizzazioni on - device del visore di fornire una ... Il framework supporta anche la visualizzazione di contenuti protetti per guardaree i servizi ...Stasera su Italia 2, alle 21:15, va in onda Split, il thriller diretto nel 2016 da M. Night Shyamalan, con James McAvoy a la regina degli scacchi Anya Taylor-Joy. Stasera su Italia 2 alle ore 21:15 to ...Stasera in tv, sul canale 20 di Mediaset, torna "Split" di M. Night Shyamalan. Ecco la storia vera che ha ispirato il regista.