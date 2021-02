Sicurezza sul lavoro, campagna informativa: avviso Inail da 4 milioni di euro (Di giovedì 25 febbraio 2021) Con l’avviso pubblico pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale l’Inail, in qualità di soggetto attuatore di interventi di sostegno alla diffusione della cultura della salute e Sicurezza, mette a disposizione 4 milioni per la realizzazione di una campagna nazionale che consenta la piu’ capillare diffusione delle informazioni tra gli attori del sistema di prevenzione. “Questa campagna – sottolinea il presidente dell’Istituto, Franco Bettoni – rappresenta un altro importante tassello della nostra strategia per il miglioramento dei livelli di salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, che comprende anche i progetti per la formazione nelle micro, piccole e medie imprese, avviati nel 2019 grazie al BANDO finanziato con quasi 15 milioni dal ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 febbraio 2021) Con l’pubblico pubblicato oggi in Gazzetta ufficiale l’, in qualità di soggetto attuatore di interventi di sostegno alla diffusione della cultura della salute e, mette a disposizione 4per la realizzazione di unanazionale che consenta la piu’ capillare diffusione delle informazioni tra gli attori del sistema di prevenzione. “Questa– sottolinea il presidente dell’Istituto, Franco Bettoni – rappresenta un altro importante tassello della nostra strategia per il miglioramento dei livelli di salute enei luoghi di, che comprende anche i progetti per la formazione nelle micro, piccole e medie imprese, avviati nel 2019 grazie al BANDO finanziato con quasi 15dal ...

