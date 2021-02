"Se non capisce questo, cambi mestiere". Gasperini a valanga con l'arbitro: Atalanta ko con il Real, euro-furto? (Di giovedì 25 febbraio 2021) La qualificazione ai quarti di Champions League non è ancora chiusa, ma il ko dell'Atalanta in casa contro il Real Madrid pesa e soprattutto fa rabbia a Gian Piero Gasperini, perché il risultato, 1-0 con gol di Mendy all'86', è stato condizionato dall'espulsione del nerazzurro Freuler al 17', che ha costretto la Dea a giocare in 10 contro 11 per 75 minuti. Contro un Real molto ridimensionato, l'Atalanta in parità numerica avrebbe potuto tentare l'impresa. "Rimane l'amarezza di non aver potuto giocare la partita attesa - spiega il mister a caldo, intervistato da Sky Sport -. Al di là del risultato, la nostra soddisfazione era poter giocare contro il Real Madrid in Champions. La gara è stata rovinata, poi non so quale sarebbe stato il risultato, però poi è uscita una partita diversa. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 febbraio 2021) La qualificazione ai quarti di Champions League non è ancora chiusa, ma il ko dell'in casa contro ilMadrid pesa e soprattutto fa rabbia a Gian Piero, perché il risultato, 1-0 con gol di Mendy all'86', è stato condizionato dall'espulsione del nerazzurro Freuler al 17', che ha costretto la Dea a giocare in 10 contro 11 per 75 minuti. Contro unmolto ridimensionato, l'in parità numerica avrebbe potuto tentare l'impresa. "Rimane l'amarezza di non aver potuto giocare la partita attesa - spiega il mister a caldo, intervistato da Sky Sport -. Al di là del risultato, la nostra soddisfazione era poter giocare contro ilMadrid in Champions. La gara è stata rovinata, poi non so quale sarebbe stato il risultato, però poi è uscita una partita diversa. ...

Ultime Notizie dalla rete : non capisce JuJu Di Domenico: "L'importanza di non essere sempre soddisfatti" Quando aveva 6 anni, infatti, JuJu capisce di voler fare di tutto per poter continuare a praticare quei giochi di ruolo che si divertiva tanto a interpretare all'asilo e che la scuola non le avrebbe ...

La pessima eredità di Conte che grava sul governo Draghi ... "Siccome non si riescono ad avere abbastanza dosi di vaccini efficaci e sicuri, invece di potenziarne la produzione il nostro Stato decide di mettere a punto un nuovo vaccino, che non si capisce ...

Lo spread non capisce “l'effetto Draghi” Il Fatto Quotidiano M5S, Di Maio: "Siamo Movimento moderato e liberale, sì a Conte" “Il Movimento è cresciuto, maturato. Questo governo rappresenta il punto di arrivo di un’evoluzione in cui i 5 stelle mantengono i propri valori, ma scelgono di essere finalmente e completamente una f ...

40 mila Mac infettati da un malware misterioso: non si capisce il suo obiettivo In questo caso, non sappiamo effettivamente quale sia l’obiettivo finale, perché non abbiamo osservato Silver Sparrow impegnarsi in attività dannose. Il malware in questione, chiamato Silver Sparrow, ...

