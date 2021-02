Ritirato dalle farmacie farmaco spray per problemi di impurità (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'Agenzia Italiana del farmaco dispone il ritiro immediato di un lotto di Fortacin, un farmaco spray per le disfunzioni sessuali. Il lotto è impuro. farmaco spray per le disfunzioni sessuali Ritirato dalle farmacie su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 25 febbraio 2021) L'Agenzia Italiana deldispone il ritiro immediato di un lotto di Fortacin, unper le disfunzioni sessuali. Il lotto è impuro.per le disfunzioni sessualisu Notizie.it.

giornaleradiofm : Navalny: media, per Amnesty non è più prigioniero coscienza: (ANSA) - MOSCA, 24 FEB - Amnesty International ha riti… - Karl19534688 : IL FATTO che abbia ritirato dalle librerie il suo libro inneggiante alla sconfitta del Covid quest'estate rivela i… - CartoniOnline : In un messaggio inviato agli elettori delle categorie partecipanti, l'Academy ha rivelato che Il film di SpongeBob:… - JuliaPisani4 : @matteosalvinimi 'Perché Donald Trump si è ritirato dall'Accordo sul clima di Parigi?' Dr Ayyadurai Shiva risponde.… - travelwithcaro2 : UPS sempre sul pezzo. Non mi consegnano il pacco a casa e quindi devo andare io a ritirarlo, vado al bar che l’ha r… -