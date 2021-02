Ritardi nel corso di allenatore: De Rossi ha dovuto rifiutare tre panchine di Serie A (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione online, l’ha definito “lo strano caso di Daniele De Rossi” e con giusto motivo. L’ex centrocampista della Roma, com’è noto, ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore e nonostante da esordiente abbia ricevuto già tre offerte dalla Serie A non ne ha potuta accettare nessuna. Prima ha dovuto rinunciare alla Fiorentina perché non era ancora iscritto al corso Uefa di Coverciano, poi i rinvii per il Covid. Dopo aver rifiutato anche Crotone e Cagliari ora rischia di non essere in regola nemmeno all’inizio della pRossima stagione. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 febbraio 2021) La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione online, l’ha definito “lo strano caso di Daniele De” e con giusto motivo. L’ex centrocampista della Roma, com’è noto, ha deciso di intraprendere la carriera die nonostante da esordiente abbia ricevuto già tre offerte dallaA non ne ha potuta accettare nessuna. Prima harinunciare alla Fiorentina perché non era ancora iscritto alUefa di Coverciano, poi i rinvii per il Covid. Dopo aver rifiutato anche Crotone e Cagliari ora rischia di non essere in regola nemmeno all’inizio della pma stagione. L'articolo ilNapolista.

