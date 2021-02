Piazze vuote, lungolago deserto, controlli: il basso Sebino “arancione” si rassegna (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le temperature sfiorano i 20 gradi e i colori caldi iniziano a diffondersi, eppure l’unico colore che vede il basso Sebino è un arancione scuro, un arancione “rafforzato”. Dopo un anno an s’è amò che è la frase che si sente appena si mette il piede fuori casa. E forse non è una casualità. In un pomeriggio soleggiato di fine febbraio il silenzio ritorna prepotente, come un anno fa: le Piazze si sono svuotate, le comitive di ragazzi sono di nuovo sparite; i bar chiusi, in giro solo poche persone a passeggio con il cane e perfino il lungolago si mostra insolitamente deserto. È stata, in effetti, una giornata di controlli sulle strade dei Comuni di Viadanica, Predore, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso e Adrara San Martino, passati in ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 febbraio 2021) Le temperature sfiorano i 20 gradi e i colori caldi iniziano a diffondersi, eppure l’unico colore che vede ilè unscuro, un“rafforzato”. Dopo un anno an s’è amò che è la frase che si sente appena si mette il piede fuori casa. E forse non è una casualità. In un pomeriggio soleggiato di fine febbraio il silenzio ritorna prepotente, come un anno fa: lesi sono svuotate, le comitive di ragazzi sono di nuovo sparite; i bar chiusi, in giro solo poche persone a passeggio con il cane e perfino ilsi mostra insolitamente. È stata, in effetti, una giornata disulle strade dei Comuni di Viadanica, Predore, Sarnico, Villongo, Castelli Calepio, Credaro, Gandosso e Adrara San Martino, passati in ...

3afmfedeleenna : Oggi il mondo è un film d'orrore tutti in casa col terrore, luci spente, piazze vuote la mente ci hanno aperto Leva… - hadesmoreau : le immagini delle piazze e le strade vuote in tv mi straziano - MalezMolto : @Pennacchiiiii Semo cjapai co'e bombe davvero...Padova con le piazze vuote mette ansia...te ricordi quanti studenti… - MarcoMarachella : @beppesevergnini @Corriere Un po come l’inutile padiglione in fiera di milano... la politica mangia e agli italiani… - ErnestTrappist : @Agenzia_Ansa In Italia ci sono migliaia di piazze e strade così vuote che sembra non esistano esseri viventi?? ecco… -