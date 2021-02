Per il suo compleanno Francesca Michielin lancia il podcast “Maschiacci” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Oggi Francesca Michielin spegne ventisei candeline e per l’occasione ha lanciato il suo podcast dal titolo “Maschiacci” Mentre si prepara per partecipare alla 71° edizione del Festival di Sanremo con a fianco Fedez, Francesca Michielin per il giorno del suo compleanno ha deciso di lanciare il suo nuovo progetto ossia “Maschiacci – Per cosa lottano le donne oggi?”. È il primo podcast ideato e condotto dalla cantautrice, che intervisterà donne e uomini con punti di vista differenti, facendosi rappresentante di una generazione che lotta contro gli stereotipi di genere, alla ricerca di nuovi spunti di riflessione. “Chi ha deciso che gli uomini si possono vestire solo di certi colori? Perché le femmine non ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 25 febbraio 2021) Oggispegne ventisei candeline e per l’occasione hato il suodal titolo “” Mentre si prepara per partecipare alla 71° edizione del Festival di Sanremo con a fianco Fedez,per il giorno del suoha deciso dire il suo nuovo progetto ossia “– Per cosa lottano le donne oggi?”. È il primoideato e condotto dalla cantautrice, che intervisterà donne e uomini con punti di vista differenti, facendosi rappresentante di una generazione che lotta contro gli stereotipi di genere, alla ricerca di nuovi spunti di riflessione. “Chi ha deciso che gli uomini si possono vestire solo di certi colori? Perché le femmine non ...

Atalanta_BC : Partecipiamo con profonda commozione al dolore dei familiari per la prematura scomparsa di Willy Braciano Ta Bi. Ca… - disinformatico : Un collega in carcere duro per aver fatto il suo dovere di giornalista. Ho anch'io quella stessa tessera. - CatalfoNunzia : Uno degli interventi che da ministro ho voluto inserire in Manovra è la decontribuzione al 100% per l’assunzione di… - AlessiaW4 : @Niccol03134951 Di nuovo co sto bacio. Per 'scherzo' ne ha dati tre. Non l'avrebbe mai dato li dentro e lha spieg… - Pamela45418688 : RT @nigritha_: Lo spaventapasseri con la faccia di Can, era un modo di Sanem per esorcizzare la Sua figura, per imparare a convivere con Lu… -