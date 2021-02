Pasqua, nuovo Dpcm Draghi: regole e divieti previsti fino al 6 aprile (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ci stiamo per imbarcare in un periodo di un mese lungo il corso del quale tutto sarà punteggiato da divieti. L’obiettivo del governo sarebbe quello di evitare che le vacanze Pasquali si trasformino in un “liberi tutti” e di fermare i contagi delle varianti del Covid-19. Il nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio Mario Draghi entrerà in vigore dal 6 marzo al 6 aprile. “Gli allentamenti saranno minimi” e “le nuove regole saranno annunciate lunedì prossimo”, riferisce il Corriere della Sera. La linea già tracciata dal governo prevede “misure molto rigorose”, tra cui la creazione di altre zone rosse dove si va in lockdown oppure arancione scuro dove la circolazione è limitata. Il grande cambiamento di questo governo? Dicono che risieda nel ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 25 febbraio 2021) Ci stiamo per imbarcare in un periodo di un mese lungo il corso del quale tutto sarà punteggiato da. L’obiettivo del governo sarebbe quello di evitare che le vacanzeli si trasformino in un “liberi tutti” e di fermare i contagi delle varianti del Covid-19. Ilfirmato dal presidente del Consiglio Marioentrerà in vigore dal 6 marzo al 6. “Gli allentamenti saranno minimi” e “le nuovesaranno annunciate lunedì prossimo”, riferisce il Corriere della Sera. La linea già tracciata dal governo prevede “misure molto rigorose”, tra cui la creazione di altre zone rosse dove si va in lockdown oppure arancione scuro dove la circolazione è limitata. Il grande cambiamento di questo governo? Dicono che risieda nel ...

