Omicidio Daphne Caruana Galizia | c’è la svolta | la confessione di uno degli assassini della giornalista

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Si chiude un capitolotragica vicenda dell’a Malta nel 2017; uno dei 3 uomini coinvolti nell’o, Vince Muscat, avrebbe confessato questo martedì il suo coinvolgimento e le dinamiche del delitto: il tribunale lo ha condannato a 15 anni di prigione. La bomba che ucciseLaaveva 53 anni quando una bomba installata nella sua auto ne causò la morte il 16 ottobre del 2017. Come rivelato dal Times of Malta, uno dei 3 uomini arrestati per l’reporter, Vince Muscat, ha ...

valigiablu : Omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia: uno dei tre sospettati si dichiara colpevole [articolo aggiornat… - ilpost : Uno degli accusati per l’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia si è dichiarato colpevole ed è stato con… - fattoquotidiano : “Così abbiamo ucciso Daphne Caruana Galizia”: uno dei tre sospettati si dichiara colpevole dell’omicidio della gior… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: Il governo maltese ha annunciato di aver arrestato tutte le persone coinvolte nell'omicidio della giornalista #DaphneCa… - ces_ue : RT @EURACTIVItalia: Il governo maltese ha annunciato di aver arrestato tutte le persone coinvolte nell'omicidio della giornalista #DaphneCa… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Daphne

Il Post

"Con le prove che abbiamo, ora siamo in grado di dire che tutte le persone coinvolte nell'diCaruana Galizia, dal mandante all'ultimo complice, sono state arrestate o incriminate" ha ...'Con le prove che abbiamo, ora siamo in grado di dire che tutte le persone coinvolte nell'diCaruana Galizia, dal mandante all'ultimo complice, sono state arrestate o incriminate' ha ...LA VALLETTA – I pregiudicati maltesi Robert Agius e Jamie Vella, arrestati due giorni fa in base alle rivelazioni di uno dei sicari di Daphne Caruana Galizia, sono stati formalmente incriminati oggi d ...Le organizzazioni dei produttori di pomodoro e i rappresentanti delle industrie di trasformazione, dopo una intensa trattativa, nella serata del 24 febbraio hanno raggiunto l’accordo d’area 2021 per l ...