«Non leggo un libro da 3 anni», adesso è sottosegretaria alla cultura (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo una lunga trattativa tra i componenti del nuovo variegato Governo Draghi, ieri è stata comunicata la lista ufficiale di viceministri e sottosegretari. Il nuovo governo è (quasi) al completo Ci sono alcuni volti noti del Governo Conte Bis, come Teresa Bellanova, oggi viceministro alle Infrastrutture e Trasporti dopo l'incarico come Ministro dell'Agricoltura. Pierpaolo Sileri, molto presente in televisione, è stato confermato viceministro della Salute e dunque proseguirà il lavoro svolto insieme a Roberto Speranza nei mesi passati. Non mancano i cosiddetti “tecnici”, mentre il capo della Polizia Franco Gabrielli è stato scelto come responsabile della Sicurezza della Repubblica. Insomma, adesso la squadra di Governo è completa al 99%, poiché manca l'ultimissimo tassello: il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport. Alcuni ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dopo una lunga trattativa tra i componenti del nuovo variegato Governo Draghi, ieri è stata comunicata la lista ufficiale di viceministri e sottosegretari. Il nuovo governo è (quasi) al completo Ci sono alcuni volti noti del Governo Conte Bis, come Teresa Bellanova, oggi viceministro alle Infrastrutture e Trasporti dopo l'incarico come Ministro dell'Agricoltura. Pierpaolo Sileri, molto presente in televisione, è stato confermato viceministro della Salute e dunque proseguirà il lavoro svolto insieme a Roberto Speranza nei mesi passati. Non mancano i cosiddetti “tecnici”, mentre il capo della Polizia Franco Gabrielli è stato scelto come responsabile della Sicurezza della Repubblica. Insomma,la squadra di Governo è completa al 99%, poiché manca l'ultimissimo tassello: il SottosegretarioPresidenza del Consiglio con delega allo Sport. Alcuni ...

HuffPostItalia : Disse: 'Non leggo un libro da tre anni'. Ora è sottosegretaria alla Cultura - repubblica : Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura. Diceva: 'Non leggo un libro da tre anni': Fedelissima di Matteo Sal… - g_zerbato : RT @HuffPostItalia: Disse: 'Non leggo un libro da tre anni'. Ora è sottosegretaria alla Cultura - blue_2469 : Vi giuro che il prossimo che leggo che pensa che domani esca Stefania lo segnalo. Scrivendolo qua non stai facendo… - fabiobellentani : Lucia Borgonzoni, sottosegretaria alla Cultura. Diceva: 'Non leggo un libro da tre anni' -