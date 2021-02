Nasceva oggi l’impressionista Pierre-Auguste Renoir (Di giovedì 25 febbraio 2021) Nasceva il 25 Febbraio del 1841 uno dei maggiori Impressionisti francesi: il pittore Pierre-Auguste Renoir. Con le sue splendide tele, dove immortala giochi di luce e di movimento, ha creato capolavori senza tempo, amati in tutto il mondo. La sua lunga carriera e la sua prolifica produzione lo hanno portato a essere uno dei pittori più seguiti tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 non solo in Francia, ma anche nel resto dell’Europa. Le origini e la scoperta dell’arte Nasceva oggi, 25 Febbraio di appena 180 anni fa, l’impressionista Pierre-Auguste Renoir. Il giovane nasce nella provincia francese, precisamente a Limoges, piccola cittadina della Francia sud occidentale. Figlio di un sarto, a soli tre anni si ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 febbraio 2021)il 25 Febbraio del 1841 uno dei maggiori Impressionisti francesi: il pittore. Con le sue splendide tele, dove immortala giochi di luce e di movimento, ha creato capolavori senza tempo, amati in tutto il mondo. La sua lunga carriera e la sua prolifica produzione lo hanno portato a essere uno dei pittori più seguiti tra la fine dell’800 e l’inizio del ‘900 non solo in Francia, ma anche nel resto dell’Europa. Le origini e la scoperta dell’arte, 25 Febbraio di appena 180 anni fa,. Il giovane nasce nella provincia francese, precisamente a Limoges, piccola cittadina della Francia sud occidentale. Figlio di un sarto, a soli tre anni si ...

