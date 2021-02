Napoli, l’esito dei tamponi degli azzurri: buone notizie per Ringhio (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – buone notizie per Rino Gattuso, i tamponi effettuati ieri mattina a tutto il gruppo azzurro sono risultati negativi. Un sospiro di sollievo quindi date le già tante assenze in vista per il match di oggi contro il Granada. A comunicare la notizia è stata proprio la società azzurra ieri sera attraverso il proprio profilo twitter: “Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra.” Questa sera con il Granada Gattuso tenterà una vera e propria impresa. Per provare a superare il turno infatti gli azzurri dovranno segnare 3 gol senza subirne alcuno. Lo dovrà fare tenendo conto anche della situazione di emergenza. Non ci sono praticamente punte centrali su cui poter affidamento. Fuori Osimhen e Petagna ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoper Rino Gattuso, ieffettuati ieri mattina a tutto il gruppo azzurro sono risultati negativi. Un sospiro di sollievo quindi date le già tante assenze in vista per il match di oggi contro il Granada. A comunicare la notizia è stata proprio la società azzurra ieri sera attraverso il proprio profilo twitter: “Tutti negativi al Covid-19 ieffettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra.” Questa sera con il Granada Gattuso tenterà una vera e propria impresa. Per provare a superare il turno infatti glidovranno segnare 3 gol senza subirne alcuno. Lo dovrà fare tenendo conto anche della situazione di emergenza. Non ci sono praticamente punte centrali su cui poter affidamento. Fuori Osimhen e Petagna ...

MondoNapoli : UFFICIALE - Napoli, arrivato l'esito dei tamponi di controllo al gruppo squadra - - Paroladeltifoso : Napoli, ecco l’esito dei tamponi odierni - giuseppesarcia : RT @RaiSport: ?? #Napoli: #Mertens torna in gruppo, riposo per #Osimhen L'attaccante nigeriano si è sottoposto ad esami clinici che hanno d… - codeghino10 : RT @RaiSport: ?? #Napoli: #Mertens torna in gruppo, riposo per #Osimhen L'attaccante nigeriano si è sottoposto ad esami clinici che hanno d… - AzzurriFanPhil : RT @RaiSport: ?? #Napoli: #Mertens torna in gruppo, riposo per #Osimhen L'attaccante nigeriano si è sottoposto ad esami clinici che hanno d… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli l’esito SNAI – Coppa Italia: semifinali al fotofinish Juve e Atalanta prenotano la finale Fortune Italia