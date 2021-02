Milan - Stella Rossa 1 - 1, diretta live: pareggia Ben Nabouhane (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il vuole rialzarsi. Dopo il pareggio 2 - 2 di Belgrado, oggi contro la Stella Rossa cerca la vittoria per conquistare gli ottavi di finale di . I rossoneri arrivano anche da due sconfitte consecutive ... Leggi su leggo (Di giovedì 25 febbraio 2021) Il vuole rialzarsi. Dopo il pareggio 2 - 2 di Belgrado, oggi contro lacerca la vittoria per conquistare gli ottavi di finale di . I rossoneri arrivano anche da due sconfitte consecutive ...

UEFAcom_it : ??? Milan ?? Stella Rossa ? ?? Chi approderà agli ottavi di #UEL? - DiMarzio : #MilanStellaRossa | Le ultime sulle possibili scelte di #Pioli - acmilan : ?? Extra, extra ?? Our latest stats in the #UEL ?? - APellino : @ApacheRossonero Compagnoni sembra che la sta a gufa diocane: “La Stella Rossa sembra non volersi arrendere contro… - LordGalurd : RT @verok_cal: Situazione italiane in Europa che deve far pensare: La Juve perde con il Porto La Lazio perde male con il Bayern L'Atalant… -