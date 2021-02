MasterChef Italia 10 ultimo duello | chi si aggiudica la finale?

Leggi su chenews

(Di giovedì 25 febbraio 2021) ‘10‘ è quasi arrivato alla fine e i concorrenti rimasti in gara stanno per conoscere la propria sorte: l’è quasi arrivato, Fonte foto: Instagram (@it)Amatissimo dal pubblico, molto seguito sui social ed altrettanto sui social, il famoso ‘10‘ sta per concludersi e a breve i tanti telespettatori conosceranno chi sila semi: tutto quello che c’è da sapere sulla penultima puntata. I concorrenti in gara e possibili semifinalisti, come sicuramente in tantissimi già sapranno, sono: Antonio, Azzurra, Federica, Francesco Aquila, Irene e Monir e tutti loro sono ugualmente vicini alla vittoria, almeno per il momento. Questa ...