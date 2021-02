Lockdown totale in Italia | la decisione del Premier Draghi

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Fra le regole più stringenti e gli spostamenti vietati fra le varie regioni, i cittadini sperimenteranno i nuovi divieti dell'ultimo Dpcm che sarà valido fino al 6 aprile: chiusi cinema, teatri, palestre e piscine, insieme con i bar e i ristoranti dove funziona solo l'asporto. Intanto, la Consulta ha accolto il ricorso portato avanti dallo Stato contro la Regione Valle d'Aosta e ha stabilito che spetta al governo centrale e non alle regioni elaborare misure anti-pandemia. Il governo ha annunciato che i nuovi dpcm entreranno in vigore di lunedì e mai di domenica. Per il prossimo 26 febbraio si attende la prima bozza che dovrebbe ulteriormente chiarire le idee sulle prossime chiusure. L’intenzione ufficiale è quella di evitare nuovigeneralizzati. Intanto, si segnala come sia iniziato l’incontro tra il governo e le regioni al fine di prendere ulteriori ...