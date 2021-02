“Incoerenza e falsità al GF Vip”, lo spietato attacco a Dayane Mello: ecco da parte di chi (Di giovedì 25 febbraio 2021) Karina Cascella, proprio in queste ore, ha attaccato duramente Dayane Mello, accusandola di essere la vera stratega del Grande Fratello Vip verso le battute finale. Come ben sapete, infatti, proprio domani sera si disputerà la semifinale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Karina Cascella attacca duramente Dayane Mello al GF Vip Il gelo, la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 25 febbraio 2021) Karina Cascella, proprio in queste ore, ha attaccato duramente, accusandola di essere la vera stratega del Grande Fratello Vip verso le battute finale. Come ben sapete, infatti, proprio domani sera si disputerà la semifinale del reality show condotto da Alfonso Signorini. Karina Cascella attacca duramenteal GF Vip Il gelo, la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

