Incendio all’ex Pastificio Amato | sul posto vigili del fuoco e polizia VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Salerno – Unè divampato nel primo pomeriggio di oggi all’interno dell’area dell’exAntoniosituato nel quartiere Mercatello. Le fiamme, come si intuisce ad occhio nudo dal fumo nero che circonda una finestra al secondo piano della palazzina degli ex uffici amministrativi, sono probabilmente partite dal locale ospitato all’interno dell’edificio ormai abbandonato e chiuso. Non abbastanza però da evitare che senzatetto e altre persone si introducano all’interno dell’area, per trovare ricovero ed un tetto dove dormire. Potrebbe essere stata questa la causa dell’. Il tentativo di riscaldarsi di senzatetto che hanno scelto l’edificio per casa, in attesa che prenda finalmente il via il progetto di riqualificazione che dovrà farne nuove abitazioni. L’area dell’ex ...